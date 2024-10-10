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10.10.2024 05:40 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
Tempest Storm, также известная как «Королева экзотических танцев», была американской звездой бурлеска и киноактрисой. Наряду с Лили Сен-Сир, Салли Рэнд и Блейз Старр она была одной из самых известных исполнительниц бурлеска 1950-х, 1960-х и 1970-х годов.
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