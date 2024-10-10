ещё! выкл. сиськи
10.10.2024 15:36 | ссылки от keke | комментарии: 0  ↓ 
"Green Day заставили рыбу, Game Boy и электрощётку петь свои песни

Так группа отпраздновала 30-летие пластинки Dookie. Парни выпустили коллекцию из 15 предметов, которые исполняют разные песни с альбома.

Green Day назвали это «демастером» — его суть в ухудшении качества звучания треков. В случае с альбомом Dookie, например, трек Basket Case исполняет настенная говорящая рыба, песню Welcome to Paradise записали на картридж для Game Boy, а Pulling Teeth — на электрощётку." (c) nerds


Остальное тут: https://www.dookiedemastered.com/

Green Day, Dookie, музыка

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