10.10.2024 15:36 | ссылки от keke | комментарии: 0 ↓ от



Так группа отпраздновала 30-летие пластинки Dookie. Парни выпустили коллекцию из 15 предметов, которые исполняют разные песни с альбома.



Green Day назвали это «демастером» — его суть в ухудшении качества звучания треков. В случае с альбомом Dookie, например, трек Basket Case исполняет настенная говорящая рыба, песню Welcome to Paradise записали на картридж для Game Boy, а Pulling Teeth — на электрощётку." (c) nerds





Остальное тут: "Green Day заставили рыбу, Game Boy и электрощётку петь свои песниТак группа отпраздновала 30-летие пластинки Dookie. Парни выпустили коллекцию из 15 предметов, которые исполняют разные песни с альбома.Green Day назвали это «демастером» — его суть в ухудшении качества звучания треков. В случае с альбомом Dookie, например, трек Basket Case исполняет настенная говорящая рыба, песню Welcome to Paradise записали на картридж для Game Boy, а Pulling Teeth — на электрощётку." (c) nerdsОстальное тут: https://www.dookiedemastered.com/

Green Day, Dookie, музыка