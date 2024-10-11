ещё! выкл. сиськи
11.10.2024 07:39 | тексты от .bsa | комментарии: 1  ↓ 
Российской сборной по футболу не с кем сыграть в шашки, вот и сыграли... в гербарий.
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блаблы | 11.10.2024 07:57
"Кто скурил гербарий? Он из пласмассы!"
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