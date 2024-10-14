ещё! выкл. сиськи
14.10.2024 10:00 | ссылки от mxx | комментарии: 7  ↓ 
Телемост Москва-Киев. 1999. Первый канал.
Ретро-вечеринка. Много любопытного. 21 минута, например.

Телемост, Любимов, футбол

комментарии
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marriarty | 14.10.2024 10:13
Принцип историзма вышел из чата )
Vintorezz | 14.10.2024 11:44
Да видел уже в телеграммах, но что тут сказать, просто ....ситуация изменилась)))
.bsa | 14.10.2024 12:29
Эзоп обзавидовался
nifeus | 14.10.2024 12:35
на 21 минуте какой то чел из украины вещает, че там интересного?
supershmel | 14.10.2024 14:01
.bsa (12:29), правитель = пиздобол. это эзоп придумал?
Vintorezz | 14.10.2024 16:00
supershmel (14:01), BLOG:)150131
supershmel | 14.10.2024 16:10
Vintorezz (16:00), надо было в виде сериала по тв крутить, но не подумал наперёд
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