ещё! выкл. сиськи
16.10.2024 06:56 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

740x765, 62 Kb / Lydia Campanelli, пляж, песок, море, бикини, майка, узел, цепочка, улыбка, улыбка

Lydia Campanelli, пляж, песок, море, бикини, майка, узел, цепочка, улыбка, улыбка

комментарии
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DimaS | 16.10.2024 08:31
Итальянки, сука, клёвые!
kikos | 16.10.2024 10:17
DimaS (08:31), в данном случае австрийки.
DimaS | 16.10.2024 12:32
kikos (10:17), Итальянские корни никуда не деть.
Вот тебе онегдот в тему.
Бабуля на допросе в милиции:
- Иду я, значит, смотрю - ябутся!
- Бабушка, выражайтесь культурно, не ебутся, а сношаются!
- Ага, значит, иду я, смотрю: сношаются, а пригляделась - ябутся!
kikos | 16.10.2024 14:19
DimaS (12:32), шибко умный!!...
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