ещё! выкл. сиськи
16.10.2024 20:06 | тексты от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
-А я знаю, как по английски будет "мировое блюдо".
-Peace dish?
-Та нет, правда знаю!
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