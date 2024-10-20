ещё! выкл. сиськи
20.10.2024 20:09 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Механизаторы за кружкой пива. 1968 год
Краснодарский край, Кореновский р-н, станица Платнировская. Фото Всеволод Тарасевич
694x720, 91 Kb / пиво, кружка, кепка, дерево

пиво, кружка, кепка, дерево

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