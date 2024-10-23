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23.10.2024 08:23 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Еженедельная аудиенция папы римского Франциска в Ватикане
1100x700, 192 Kb / Ватикан, папа, римский папа, кабриолет, Mercedes

Ватикан, папа, римский папа, кабриолет, Mercedes

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