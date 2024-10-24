ещё! выкл. сиськи
24.10.2024 08:30 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Религиозные евреи совершают обряд капарот, иначе называемый обрядом искупления. Он приурочен к празднику Йом-Кипур. В ходе ритуала верующие трижды вращают над головой живую птицу, чтобы побудить тем самым человека раскаяться в своих грехах и заново осмыслить свои поступки.
1100x700, 69 Kb / курица, пейсы, шляпа, еврей, религия, обряд, книга, очки, тора

курица, пейсы, шляпа, еврей, религия, обряд, книга, очки, тора

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