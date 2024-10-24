ещё! выкл. сиськи
24.10.2024 18:33 | ссылки от .bsa | комментарии: 1  ↓ 
Матрица перезагрузка
https://static39.tgcnt.ru/post ... 8f8693ffbc32a4562e9717f037.mp4
РКН запретил видеть, глаза будут заблокированы на территории РФ

дикция, речь

комментарии
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P.S. | 24.10.2024 20:26
Тише, не надо им идеи подкидывать )))
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