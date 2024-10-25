ещё! выкл. сиськи
25.10.2024 05:21 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Урок информатики в Душанбинской школе, 1987
1280x854, 167 Kb / урок, информатика, учитель, школа, компьютер, монитор, Yamaha КУВТ

урок, информатика, учитель, школа, компьютер, монитор, Yamaha КУВТ

комментарии
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DimaS | 25.10.2024 08:29
Убрал из тэгов ZX Spectrum, так как на фото не он.
Ямаха КУВТ — комплект учебной вычислительной техники на основе бытовых компьютеров стандарта MSX компании Yamaha. Применялись на первом этапе информатизации образования в некоторых учебных заведениях СССР и эксплуатировались с середины 1980-х по начало 1990-х годов.
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