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25.10.2024 05:24 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Вращающийся ресторан во Дворце Молодежи в Ереване, 1980
1280x988, 168 Kb / ресторан, Ереван, Армения

ресторан, Ереван, Армения

комментарии
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DimaS | 25.10.2024 08:44
Дворец молодёжи на такой высоте? А не Останкино ли это всё-таки?
supershmel | 25.10.2024 10:06
DimaS (08:44), полукруглая тема как на фото есть на крыше и там уклон ещё неплохой судя по фото https://i01.fotocdn.net/s214/b ... 12/public_pin_l/2863419230.jpg может и дворец молодёжи https://fotostrana.ru/public/post/235888/2112684036/
supershmel | 25.10.2024 10:11

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