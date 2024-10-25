ещё! выкл. сиськи
25.10.2024 05:32 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Советский М-13 — суперкомпьютер (ЭВМ), введенный в эксплуатацию в 1984 году, считавшийся самой мощной системой в мире на момент появления.
1262x834, 127 Kb / суперкомпьютер, ЭВМ, СССР, советская Атлантида, М-13

суперкомпьютер, ЭВМ, СССР, советская Атлантида, М-13

комментарии
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Artoor | 25.10.2024 09:49
справа лоток со свечками за здравие, слева -за упокой
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