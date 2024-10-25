ещё! выкл. сиськи
25.10.2024 17:19 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
1985 Cray 2 Super Computer with first ever "Waterfall" water cooler. It cost $32 Million USD
1152x868, 149 Kb / Cray 2, суперкомпьютер, ЭВМ

Cray 2, суперкомпьютер, ЭВМ

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