ещё! выкл. сиськи
27.10.2024 06:36 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Санторини (официальное название – Тира) – один из принадлежащих Греции Кикладских островов в Эгейском море. Холмистый ландшафт острова сформировался в результате сильнейшего извержения вулкана в XVI веке до н. э. Фира и Ия, два главных города Санторини, известны своими белоснежными домами кубической формы, возведенными на скалах над подводной кальдерой. Из них открывается чудесный вид на море, небольшие острова на западе и пляжи с черной, красной и белой галькой вулканического происхождения.
663x960, 118 Kb / Санторини, Тира, Греция, остров, двери, ворота, цветы, пляж, море

Санторини, Тира, Греция, остров, двери, ворота, цветы, пляж, море

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 133863 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 124 / 237| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer