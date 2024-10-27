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27.10.2024 06:36 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Санторини (официальное название – Тира) – один из принадлежащих Греции Кикладских островов в Эгейском море. Холмистый ландшафт острова сформировался в результате сильнейшего извержения вулкана в XVI веке до н. э. Фира и Ия, два главных города Санторини, известны своими белоснежными домами кубической формы, возведенными на скалах над подводной кальдерой. Из них открывается чудесный вид на море, небольшие острова на западе и пляжи с черной, красной и белой галькой вулканического происхождения.
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