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27.10.2024 10:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Рабочие, создававшие звёзды Кремля из рубинового стекла. Донецкая область, Константиновка, 1937 год.
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