ещё! выкл. сиськи
30.10.2024 20:55 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Жители убираются рядом с автомобилями, смытыми наводнением в испанской Валенсии. На юг Испании обрушились дожди, ставшие причиной сильного наводнения. Погибли не менее 50 человек.
1280x853, 336 Kb / автомобиль, свалка, наводнение, улица, город, Испания

автомобиль, свалка, наводнение, улица, город, Испания

комментарии
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.bsa | 30.10.2024 21:07
очень на Сочи похоже
Фанат | 30.10.2024 21:35
Как-то похуй на испанцев
robokoteg | 31.10.2024 05:19
Фанат (21:35), кому как. У меня там у друга дача, часто туда ездим.
robokoteg | 31.10.2024 05:19
Валенсия - это как бы нихуя не юг Испании.
.bsa | 31.10.2024 07:39
robokoteg (05:19), "у меня там у друга", говори к кому ехать)
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