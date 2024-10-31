ещё! выкл. сиськи
31.10.2024 15:47 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
Душа летела на Багамы
желудок требовал коньяк,
либидо - секса, разум - денег,
спина хотела полежать.
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болт | 31.10.2024 20:03
Понедельник , утро
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