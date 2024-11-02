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02.11.2024 08:22 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Мале— столица Мальдивской Республики, а также крупнейший населённый пункт архипелага. Входит в число наиболее густонаселённых городов мира. Площадь Мале составляет 6,8 км2. Численность населения в 2022 году оценивалась в 212 138 человек.
Город расположен на южном побережье атолла Северный Мале, входящего в состав атолла Каафу. В административно-территориальном отношении располагается на четырёх островах: центральном, острове, на территории которого находится аэропорт, и ещё двух островах. Политическая жизнь города находится в ведении городского совета.
Со времени образования на Мальдивских островах султаната в 1153 году на территории Мале располагались органы власти, в том числе и султан.
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