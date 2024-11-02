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02.11.2024 08:45 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Китай запустил к своей орбитальной станции корабль "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами
1100x700, 188 Kb / ракета, пуск, космос, Китай, Шэньчжоу

ракета, пуск, космос, Китай, Шэньчжоу

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