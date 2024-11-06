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06.11.2024 06:38 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Orava Castle

Оравский Град — замок в Словакии, расположенный на 112-метровой скале над Оравой, у деревни Оравски Подзамок неподалёку от Долного Кубина. Входит в список национальных памятников культуры Словакии.
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Замок, горы, скалы, Словакия, Orava Castle, Оравский Град, крепость

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