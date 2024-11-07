ещё! выкл. сиськи
07.11.2024 18:43 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Во время укладки ядерной боеголовки в контейнер. Украина, январь 1992 г.
736x1080, 227 Kb / ч/б, солдаты, бомба, боеголовка, кран, крюк

ч/б, солдаты, бомба, боеголовка, кран, крюк

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