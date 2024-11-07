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07.11.2024 18:52 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Beachy Head Lighthouse
Мыс Бичи-Хед (Beachy Head) - меловой мыс на южном берегу Англии, западнее города Истборн (Eastbourne, Восточный Суссекс). Меловые обрывы - популярное место притяжения туристов в этих краях, достаточно упомянуть природный парк Seven Sisters, расположенный чуть западнее. Однако обрыв Beach Head - самый высокий в Великобритании, его высота достигает 162 метров.
1079x1079, 230 Kb / маяк, Бичи-Хед, Англия, скала, обрыв

маяк, Бичи-Хед, Англия, скала, обрыв

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