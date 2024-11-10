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10.11.2024 08:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Замок Эльц
Замок Эльц считается наряду с замком Бюрресхайм единственным сооружением в Айфеле, которое никогда не подвергалось захвату и не было разгромлено. Замок уцелел даже во время войн XVII и XVIII вв. и потрясений Французской революции.
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Eltz Castle, замок, крепость, Германия, Замок Эльц

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