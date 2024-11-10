ещё! выкл. сиськи
10.11.2024 08:55 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
По своей сути, геодезический купол Фуллера, либо проще говоря – сфера Фуллера, представляет собой полусферическое купольное сооружение. Поверхность такого купола состоит из стальных ребер разной длины, которые при соединении образовывают форму купола.

Особого внимания заслуживает геодезический каркас, в котором все узлы состоят из балок различной длинны (несколько типов). Благодаря геодезической форме, сооружения получили прекрасную устойчивость к различным погодным условиям, а стержневой каркас придавал всему сооружению прекрасные несущие качества. Инновация конструкции заключалась в том, что пропорционально увеличению размера здания увеличивалась несущая способность каркаса и уменьшались расходы на постройку.

Хотя такой метод строительства жилых домов и не получил распространение в свое время, теория геодезической структуры каркаса получила распространение намного позже. В 1967 году Фуллер реализовал свои идеи по сферическим домам, собрав павильон для экспозиции Соединенных Штатов Америки на международной выставке в Монреале. Данная геодезическая конструкция получила название Биосфера Фуллера и теперь является одним из символов города Монреаль.
1024x768, 351 Kb / сфера Фуллера, купол, США, Монреаль, Биосфера Фуллера

сфера Фуллера, купол, США, Монреаль, Биосфера Фуллера

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
P.S. | 10.11.2024 10:38
Так вот в честь кого оказывается назван Фуллерен))
supershmel | 10.11.2024 11:36
по такой же схеме интересно
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  10
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 133994 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 135 / 236| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer