10.11.2024 08:55 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2 ↓ от По своей сути, геодезический купол Фуллера, либо проще говоря – сфера Фуллера, представляет собой полусферическое купольное сооружение. Поверхность такого купола состоит из стальных ребер разной длины, которые при соединении образовывают форму купола.



Особого внимания заслуживает геодезический каркас, в котором все узлы состоят из балок различной длинны (несколько типов). Благодаря геодезической форме, сооружения получили прекрасную устойчивость к различным погодным условиям, а стержневой каркас придавал всему сооружению прекрасные несущие качества. Инновация конструкции заключалась в том, что пропорционально увеличению размера здания увеличивалась несущая способность каркаса и уменьшались расходы на постройку.



Хотя такой метод строительства жилых домов и не получил распространение в свое время, теория геодезической структуры каркаса получила распространение намного позже. В 1967 году Фуллер реализовал свои идеи по сферическим домам, собрав павильон для экспозиции Соединенных Штатов Америки на международной выставке в Монреале. Данная геодезическая конструкция получила название Биосфера Фуллера и теперь является одним из символов города Монреаль.

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