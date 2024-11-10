ещё! выкл. сиськи
10.11.2024 16:25 | тексты от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
«Когда мы поженились, моя жена взяла мою фамилию, а теперь я просто Денис», - москвич рассказал о минусах брака с еврейкой.
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