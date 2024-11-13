ещё! выкл. сиськи
13.11.2024 06:45 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Дети в детском саду рисуют плакат к празднованию 12-й годовщины Октября.
1 октября 1929 года.
800x600, 106 Kb / дети, стул, стол, плакат, доска, мел,детский сад, СССР

дети, стул, стол, плакат, доска, мел, детский сад, СССР

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