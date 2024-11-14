ещё! выкл. сиськи
14.11.2024 19:57 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Бат
Город в Англии, местопребывание епископа и главный город графства Сомерсет, на реке Эйвон. С античности знаменит целебными источниками как бальнеологический курорт. Памятники Бата эпохи классицизма внесены в список Всемирного наследия. Родина батских булочек. Население - 94 782 человека.
1080x1350, 544 Kb / Бат, Англия, город, дерево, архитектура, площадь

Бат, Англия, город, дерево, архитектура, площадь

комментарии
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P.S. | 14.11.2024 22:23
Дико читается "баТские булочки"))) наверно, ближе всё же звучит "баф" чем "бат" - Bath. Короче, город называется "Ванна" ну или "Баня"
И фиг с ним с епископом, там сохранились бани Римских времен, вот это реально круто!
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