14.11.2024 22:06 | интересное от sergeev | комментарии: 1 ↓ от



После 11 часов непрерывных бомбардировок город превратился в руины, остался без воды, газа и света. Более 500 горожан погибли. Выжившие чувствовали полную беспомощность. Немцы же при атаке потеряли только один самолет. Премьер Уинстон Черчилль и британское командование, похоже, знали о подготовке нацистов к налету, но были уверены, что будут бомбить Лондон.



Ровно 84 года назад, вечером 14 ноября 1940 почти пол тысячи немецких бомбардировщиков атаковали Ковентри — промышленный город в центральной Англии.После 11 часов непрерывных бомбардировок город превратился в руины, остался без воды, газа и света. Более 500 горожан погибли. Выжившие чувствовали полную беспомощность. Немцы же при атаке потеряли только один самолет. Премьер Уинстон Черчилль и британское командование, похоже, знали о подготовке нацистов к налету, но были уверены, что будут бомбить Лондон.