ещё! выкл. сиськи
15.11.2024 15:39 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
На фотографии 10-ти классница Ларочка Кудельман.

Ларисой Долиной она стала позже, поет на прослушивании в ансамбле «Волна».
930x680, 95 Kb / Лариса Долина, гитара, барабан, СССР, волна, пиджак, бабочка

Лариса Долина, гитара, барабан, СССР, волна, пиджак, бабочка

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