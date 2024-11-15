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15.11.2024 20:53 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Борис Ельцин на предвыборном митинге. Деревня Малые Корелы. Архангельская область. РФ. 24 апреля 1996 года.
1086x1564, 284 Kb / Ельцин, качели, куртка, плащ, президент, телохранитель

Ельцин, качели, куртка, плащ, президент, телохранитель

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