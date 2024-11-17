|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
17.11.2024 15:34 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Эмпайр-стейт-билдинг
102-этажный офисный небоскрёб, расположенный в Нью-Йорке на острове Манхэттен, на Пятой авеню между Западными 33-й и 34-й улицами. Здание, выполненное в стиле ар-деко, было построено на месте старого здания гостиницы «Уолдорф-Астория» с 17 марта 1930 по 11 апреля 1931 года по проекту архитектурного бюро Shreve, Lamb & Harmon, а его открытие состоялось 1 мая 1931 года.
Название небоскрёба переводится как «здание Имперского Штата», в честь прозвища штата Нью-Йорк. С 1931 по 1970 год, до открытия Северной башни Всемирного торгового центра, Эмпайр-стейт-билдинг был высочайшим зданием мира. В 2001 году, когда рухнули башни ВТЦ, небоскрёб снова стал самым высоким зданием Нью-Йорка...
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 134075 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 139 / 232| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————