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17.11.2024 15:34 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Эмпайр-стейт-билдинг
102-этажный офисный небоскрёб, расположенный в Нью-Йорке на острове Манхэттен, на Пятой авеню между Западными 33-й и 34-й улицами. Здание, выполненное в стиле ар-деко, было построено на месте старого здания гостиницы «Уолдорф-Астория» с 17 марта 1930 по 11 апреля 1931 года по проекту архитектурного бюро Shreve, Lamb & Harmon, а его открытие состоялось 1 мая 1931 года.

Название небоскрёба переводится как «здание Имперского Штата», в честь прозвища штата Нью-Йорк. С 1931 по 1970 год, до открытия Северной башни Всемирного торгового центра, Эмпайр-стейт-билдинг был высочайшим зданием мира. В 2001 году, когда рухнули башни ВТЦ, небоскрёб снова стал самым высоким зданием Нью-Йорка...
1082x1562, 278 Kb / ч/б, Нью-Йорк, США, небоскреб, Манхэттен, Эмпайр-стейт-билдинг

ч/б, Нью-Йорк, США, небоскреб, Манхэттен, Эмпайр-стейт-билдинг

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