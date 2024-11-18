ещё! выкл. сиськи
18.11.2024 06:37 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
После нескольких месяцев проливных дождей, которые вызвали одно из самых сильных наводнений в Европе за последние десятилетия, фермеры помогают лошади запрыгнуть в автомобиль-&#8203;амфибию в затопленной деревне Юлишев в центральной Польше на реке Висла 24 мая 2010 года. Фотограф Janek Skarzynski
2105x1442, 506 Kb / конь, лошадь, наводнение, стена, кирпич, амфибия, спасение, фермер

конь, лошадь, наводнение, стена, кирпич, амфибия, спасение, фермер

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