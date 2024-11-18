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18.11.2024 17:32 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Немецкая супермодель Надя Ауэрманн, Берлин, 1994 г. — фото Хельмут Ньютон

C 1997 по 1999 год была включена в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ног среди женщин-моделей. Длина её ног (от поясницы до пяток) составляет 112 см.
640x960, 130 Kb / Надя Ауэрманн, Хельмут Ньютон, ноги, супермодель, лампа, телефон, кровать, ночнушка, браслет, цепочка

Надя Ауэрманн, Хельмут Ньютон, ноги, супермодель, лампа, телефон, кровать, ночнушка, браслет, цепочка

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