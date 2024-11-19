ещё! выкл. сиськи
19.11.2024 06:20 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Первый светофор в Москве был установлен на пересечении Петровки и Кузнецкого моста в 1930 году.

Интересно, что цвета тогда располагались иначе: желтый сигнал был посередине, зеленый располагался сверху, а красный — внизу, управлялся первый светофор вручную.
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