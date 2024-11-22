ещё! выкл. сиськи
22.11.2024 17:55 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
4 ноября 1970 года в приморском поселке Зеленый Мыс, в устье реки Колымы, была поставлена под нагрузку первая в Заполярье плавучая электростанция «Северное сияние».
1000x682, 170 Kb / ч/б, река, электростанция, заполярье, ссср

ч/б, река, электростанция, заполярье, ссср

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