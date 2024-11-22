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22.11.2024 18:05 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Судно на подводных крыльях "Ракета" возле Тауэрского моста через Темзу в Лондоне, Великобритания, 14 мая 1974 г.

Суда на подводных крыльях разработанные в КБ гениального конструктора Ростислава Евгеньевича Алексеева были настолько уникальным и прорывным проектом, что они поставлялись в 13 европейских стран.
2264x1577, 581 Kb / ч/б, судно, ракета, Англия, Лондон, река, Темза, мост, СССР

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