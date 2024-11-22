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22.11.2024 18:18 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
«Ту-144 в Ташкенте». 20 сентября 1972 года.

Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 СССР-77101 совершил демонстрационный полет по маршруту Москва – Ташкент – Москва.
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Ту-144, самолет, СССР

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