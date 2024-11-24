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24.11.2024 19:08 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Случайно обнаруженный фермером в африканской Намибии, метеорит Хоба остается загадочным чудом.

Эта мамонтовая глыба железа весом в 60 тонн является самым большим куском железа в природе. По оценкам, он упал на нашу планету около 80 000 лет назад, и одним из самых удивительных аспектов метеорита является то, что он не оставил кратера от удара, несмотря на свои огромные размеры.
1080x1080, 205 Kb / метеорит, Хоба, камень, глыба

метеорит, Хоба, камень, глыба

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