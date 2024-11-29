ещё! выкл. сиськи
29.11.2024 11:37 | прочее от garry_stanis | комментарии: 4  ↓ 
Remembering our mysterious one with a pipe. №5
Фото Turker Alagozyaylasi
896x1120, 265 Kb / женщина, бык, арена, коррида

женщина, бык, арена, коррида

комментарии
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DimaS | 29.11.2024 12:00
@garry_stanis, ты нахрена сюда весь сет тащишь? Выбери 1 красивое, а весь сет нафига однообразный?
Лелик | 29.11.2024 12:07
DimaS (12:00), не выберет, скроем что попало...
garry_stanis | 29.11.2024 12:08
DimaS ! Тонкости художественной фотографии доступны не каждому. Потом это не просто сет. Пускай каждый выберет что ему по душе плюсиками - потом посмотрим у кого в какую сторону писька. И потом это тайное послание Темнейшему. Он мне рупь должен. По крайней мере обещал.
garry_stanis | 29.11.2024 12:09
DimaS . Вторую скрытую часть постов ты не разгадал. Делайте что хотите варвары.
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