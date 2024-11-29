ещё! выкл. сиськи
29.11.2024 18:11 | прочее от Real McCoy | комментарии: 5  ↓ 
Глазастые могут заметить признак того, что рыба тут водится :)
1920x1440, 566 Kb / озеро, небо, облака, лес

озеро, небо, облака, лес

комментарии
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Real McCoy | 29.11.2024 18:13
Помните эту фотку BLOG:)170239 ?
Снимая её я стоял почти точно в центре этого фото, пикселей на 10 выше, может быть, и смотрел в направлении на два часа.
Vintorezz | 29.11.2024 19:05
Унаю Новосибирск)))))) Карьер Мочище!
болт | 29.11.2024 19:37
Ты рыбу с рыбаками не путай
Artoor | 29.11.2024 20:04
поплавок))))
Real McCoy | 29.11.2024 20:19
болт (19:37), не-не, есть рыба - рыбаки показывали :)
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