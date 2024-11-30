ещё! выкл. сиськи
30.11.2024 00:46 | ссылки от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
Shemale blues - Марк Котляр (в студии радио МАЯК)

поэт Евгений Евтушенко в своём интервью «Литературной газете», привёл эту песню как пример полного падения нравов современной культуры!

блюз, джаз, шуточная

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