ещё! выкл. сиськи
30.11.2024 12:29 | ссылки от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Чтобы подстегнуть народ на активные действия (и здесь в том числе) музончик от Рея Чарльза в переложении Мажукова. https://ru.wikipedia.org/wiki/What%E2%80%99d_I_Say

DENIS MAZHUKOV, "What'd I say", Рей Чарльз

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