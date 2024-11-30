ещё! выкл. сиськи
30.11.2024 15:06 | ссылки от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
С 26 ноября по 5 декабря 2024 года на сцене Большого театра России пройдет масштабный фестиваль великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского, приуроченный к 185-летию со дня его рождения – «Наш Мусоргский. Из глубины…». Фестиваль будет проведен творческими силами двух крупнейших музыкальных театров страны – Большого и Мариинского. Жителям и гостям столицы представится уникальная возможность широко познакомиться с наследием одного из величайших мастеров, воспевавшего русскую историю, самобытность, великолепие традиций и культуры.
Вложу и свои 5 копеек. "Картинки с выставки" господа.
ELP - Promenade & The Gnome

Мусоргский, ELP, Прогулка, Гном

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