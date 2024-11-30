ещё! выкл. сиськи
30.11.2024 19:28 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

1080x1350, 459 Kb / лес, мост, эстакада, железная, дорога, тепловоз

лес, мост, эстакада, железная, дорога, тепловоз

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garry_stanis | 30.11.2024 19:41
Линия JR Эцубихоку (линия Кузурюко) Какигасима-Кацухара
Между Этидзэн-Оно и озером Кузурю курсирует несколько поездов в то время, когда можно фотографировать. Одинокий поезд сливается с осенним пейзажем.
Fukui pref Japan
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