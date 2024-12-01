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01.12.2024 18:23 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Бродвейская башня — достопримечательное здание, архитектурный каприз на Бродвейском холме, недалеко от города Бродвей, в английском графстве Вустершир. Основание башни расположено на высоте 312 метров над уровнем моря. Высота самой башни — 17 метров.
Адрес: Middle Hill, Broadway WR12 7LB, Великобритания
Архитектор: Джеймс Уайетт
Открытие: 1799 г.
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