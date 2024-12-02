ещё! выкл. сиськи
02.12.2024 19:30 | прочее от garry_stanis | комментарии: 1  ↓ 
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Норвегия, Олесунд
1280x1600, 562 Kb / Норвегия, Олесунд, вечер, город, море, горы

Норвегия, Олесунд, вечер, город, море, горы

комментарии
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garry_stanis | 02.12.2024 19:42
Первый гоблин отметился. Норвегия гавно. Они от санкций на Россию по газу получили дополнительный доход в сумме 115 млрд. зеленых.
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