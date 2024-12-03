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03.12.2024 12:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Калязинская радиоастрономическая обсерватория — российская радиоастрономическая обсерватория, подразделение Особого конструкторского бюро Московского энергетического института. Введена в строй в 1992 году. Располагается вблизи города Калязин Тверской области в 200 км к северу от Москвы
2158x1500, 609 Kb / снег, радар, антенна, радиотелескоп, лес, дерево, обсерватория, Калязин, космос

снег, радар, антенна, радиотелескоп, лес, дерево, обсерватория, Калязин, космос

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