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04.12.2024 17:30 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
На снимке Вольф Шлемович Высоцкий с внуками.
Крайний слева - Володя Высоцкий. Дед Высоцкого по отцовской линии, Вольф Шлемович Высоцкий, родился в семье стеклодува.
Он получил хорошее образование - учился в юридическом и коммерческом вузах, а во времена НЭПа у него даже была свое мастерская театрального грима.
В 1915 году он женился на Доре Евсеевне Бронштейн, а через двенадцать лет после свадьбы они переехали в Москву, где у них и родились два сына - Семен и Алексей.
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