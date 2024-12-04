ещё! выкл. сиськи
04.12.2024 17:30 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
На снимке Вольф Шлемович Высоцкий с внуками.

Крайний слева - Володя Высоцкий. Дед Высоцкого по отцовской линии, Вольф Шлемович Высоцкий, родился в семье стеклодува.

Он получил хорошее образование - учился в юридическом и коммерческом вузах, а во времена НЭПа у него даже была свое мастерская театрального грима.

В 1915 году он женился на Доре Евсеевне Бронштейн, а через двенадцать лет после свадьбы они переехали в Москву, где у них и родились два сына - Семен и Алексей.
500x706, 82 Kb / Высоцкий, ч/б, дети, шляпа, пиджак, плащ, двери, крыльцо

Высоцкий, ч/б, дети, шляпа, пиджак, плащ, двери, крыльцо

комментарии
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Real McCoy | 04.12.2024 18:24
Только сыновья, наверное таки, до Москвы родились, учитывая, что внук - 1938 года.
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