ещё! выкл. сиськи
04.12.2024 20:38 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

1353x1894, 457 Kb / веревка, горы, скалы, альпинизм, скалолазка, канат, шорты, часы, кроссовки, две, AI

веревка, горы, скалы, альпинизм, скалолазка, канат, шорты, часы, кроссовки, две, AI

комментарии
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nihil777 | 04.12.2024 20:57
збс, пять пяльцев удобней для лазанья по горам. а кроссы под 90° к голеностопу.. наверное отдельный вид человеков, живущих в горах. ну или ии
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